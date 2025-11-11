Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Twórca "Kto wrobił Królika Rogera?" odzyskał prawa i planuje nowe filmy 0

Ponad 35 lat po premierze kultowego Kto wrobił Królika Rogera?, marka może doczekać się prawdziwego odrodzenia. Gary K. Wolf, autor oryginalnej powieści "Who Censored Roger Rabbit?", ujawnił w rozmowie z ImNotBad.com, że w ubiegłym roku odzyskał pełne prawa do swoich postaci i książek.

Wczytywanie...

Mam z powrotem prawa do wszystkich moich bohaterów i książek. Mogę zasadniczo realizować własne projekty z Rogerem Rabbitem.

powiedział Wolf

Autor skorzystał z tzw. 35-letniej klauzuli rewersji praw autorskich, która pozwala twórcom po tym czasie odzyskać kontrolę nad swoimi dziełami. Jak przyznał, proces przebiegł zaskakująco gładko i nawet Disney, dotychczasowy właściciel praw, nie próbował tego zablokować:

Spodziewałem się, że to będzie trudna walka. Ale nie, wszystko odbyło się bardzo kulturalnie i profesjonalnie. Disney zawsze traktował mnie z szacunkiem i wspierał moje pomysły.

Teraz, gdy Gary K. Wolf ponownie kieruje własnym uniwersum, planuje kilka nowych projektów, w tym film aktorski na podstawie książki "Jessica Rabbit: XERIOUS Business" z 2022 roku. To historia genezy Jessiki Rabbit, w której ujawniono, że zanim stała się animowaną femme fatale, była człowiekiem o nazwisku Jessica Krupnick.

Wielu pytało mnie, czemu pierwszy film nie był bliższy mojej książce, z dymkami i postaciami w stylu komiksowym. Teraz to możliwe. Ale obecnie najdalej posuniętym projektem jest aktorska wersja "Jessica Rabbit: XERIOUS Business".

Choć na razie żadne studio nie jest jeszcze zaangażowane, Wolf podkreśla, że chętnie współpracowałby z Disneym, Stevenem Spielbergiem, Robertem Zemeckisem czy Frankiem Marshallem, twórcami oryginalnego filmu z 1988 roku.

Źrodło: darkhorizons.com