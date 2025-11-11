Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nicole Kidman dołącza do obsady horroru reżysera "Kodu zła"

Nicole Kidman dołączyła do obsady nowego filmu Osgooda Perkinsa, twórcy Kodu zła i Małpy. Projekt nosi tytuł "The Young People" i będzie już czwartym wspólnym przedsięwzięciem Perkinsa i studia NEON, które w ostatnich latach wyrasta na prawdziwego specjalistę od ambitnego horroru.

Film może pochwalić się naprawdę interesującą obsadą. Oprócz Nicole Kidman zobaczymy Lolę Tung, Nico Parker, Brendana Hinesa, Cush Jumbo, Heather Graham, Johnny'ego Knoxville'a, Lexi Minetree, Lily Collias i Tatianę Maslany.

Choć fabuła projektu pozostaje owiana tajemnicą, już sam zestaw nazwisk wystarczy, aby wzbudzić duże oczekiwania. Film powstaje we współpracy NEON i Lyrical Media, a sam Perkins będzie pełnił funkcję producenta wraz z Chrisem Fergusonem oraz Brianem Kavanaugh-Jonesem. "The Young People" to pierwszy tytuł z umowy typu first-look (czyli twórca zobowiązuje się najpierw pokazać swoje nowe projekty temu konkretnemu studiu), jaką NEON podpisało z reżyserem i jego firmą produkcyjną.

Czy czekacie na kolejny horror tego reżysera?

Źrodło: Variety