Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Hayley Atwell i Gerard Butler w thrillerze akcji "Empire City" 0

Hayley Atwell, znana z serii "Mission: Impossible" i roli Peggy Carter w uniwersum Marvela, dołącza do Gerarda Butlera w filmie akcji "Empire City". Produkcja, której reżyserem został Michael Matthews, ma rozpocząć zdjęcia jeszcze w tym miesiącu.

Scenariusz napisali Brian Tucker i S. Craig Zahler, a fabuła została nieco zmodyfikowana względem pierwotnej wersji zaprezentowanej podczas ubiegłorocznego festiwalu w Cannes. Akcja "Empire City" rozgrywa się w nowojorskim drapaczu chmur – Clybourn Building – gdzie wybucha kryzys zakładniczy. Gerard Butler wciela się w strażaka Rhetta, który wraz ze swoim zespołem i żoną Dani (HayleyAtwell), policjantką NYPD, musi stawić czoła napastnikom i uratować uwięzionych cywilów.

Film powstaje we współpracy producentów Gerarda Butlera (jego firma G-BASE), Alana Siegela, Marca Butana z MadRiver Pictures oraz Paula Currie'ego. Projekt współfinansuje Leonine Studios, a wśród producentów wykonawczych znaleźli się Quirin Berg i Alexander Janssen.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, może to być jedna z gorętszych premier akcji 2026 roku.

Źrodło: Deadline