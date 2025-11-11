Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Andy Garcia potwierdza powrót w "Ocean's 14". Zdjęcia ruszą w 2026 roku 0

Seria "Ocean’s" znów wraca na salony! Andy Garcia oficjalnie potwierdził, że ponownie wcieli się w Terry’ego Benedicta w czwartej odsłonie kultowego cyklu o złodziejach z klasą.

Andy Garcia zdradził tę informację w rozmowie z "TheWrap" podczas dnia prasowego drugiego sezonu serialu Landman: Negocjator Taylora Sheridana. Jak powiedział, zdjęcia do "Ocean’s 14" planowano pierwotnie na styczeń 2026 roku, ale harmonogram musiał ulec przesunięciu. Powodem ma być napięty grafik Brada Pitta, który w tym czasie kończyć będzie zdjęcia do filmu The Adventures of Cliff Booth.

Na razie Warner Bros. nie komentuje tych doniesień, ale sam George Clooney niedawno przyznał w rozmowie z "E! News", że ekipa jest gotowa na wielki powrót.

Nowy film wyreżyseruje David Leitch, co oznacza, że po raz pierwszy główną odsłonę serii zrealizuje ktoś inny niż Steven Soderbergh. To właśnie on stworzył Ocean's Eleven: Ryzykowna gra, Ocean's Twelve: Dogrywka i Ocean's 13, przyznał wcześniej, że definitywnie zakończył przygodę z cyklem.

Przypomnijmy, że w 2018 roku pojawił się kobiecy spin-off Ocean's 8 z Sandrą Bullock, Cate Blanchett i Anne Hathaway. W planach Warner Bros. znajduje się również prequel z Margot Robbie i Bradleyem Cooperem, który wyreżyseruje Lee Isaac Chung.

Źrodło: The Wrap