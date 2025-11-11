Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Dakota Johnson zagra androida w filmie sci-fi "Trudy Blue". Za kamerą jeden z reżyserów Pixara! 0

Dakota Johnson powraca do kina science fiction w filmie "Trudy Blue", który właśnie rozpoczął sprzedaż na American Film Market. Za kamerą stoi Angus MacLane, wieloletni reżyser i animator Pixara, współtwórca takich filmów jak Gdzie jest Dory" czy Buzz Astral.

Scenariusz napisał Evan Twohy, a fabuła ma mieć bardziej "uziemione" podejście do gatunku. Akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości i opowiada historię androida-domowej pomocy, który budzi się na wysypisku śmieci – dwa tysiące mil od miejsca, które nazywał domem. Aby tam wrócić, będzie musiał przemierzyć świat, który zdążył się diametralnie zmienić.

Produkcją zajmuje się Saks Picture Company (Alex Saks) oraz TeaTime Pictures Dakoty Johnson, Ro Donnelly i Samanthy Racanelli. Za międzynarodową sprzedaż odpowiada 193, spółka należąca do Legendary, natomiast CAA Media Finance obsługuje prawa krajowe.

Johnson w ostatnich latach intensywnie łączy aktorstwo z produkcją. Po Materialistach od A24, gdzie zagrała u boku Chrisa Evansa i Pedra Pascala (film przekroczył 100 mln dolarów wpływów), pojawiła się także w Skomplikowanych Michaela Angelo Covino, które miało premierę w Cannes.

Angus MacLane uchodzi za jednego z najbardziej doświadczonych specjalistów od animacji w Hollywood. To twórca znany z pracy nad największymi animacjami Pixara, ma na koncie udział w tworzeniu takich produkcji jak Toy Story 3 i Toy Story 4, Odlot, WALL·E, Iniemamocni, Coco czy Luca. On sam wyreżyserował jednak jeden z najgorszych filmów animowanych Pixara, czyli Buzz Astral.

Źrodło: Deadline