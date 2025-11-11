"Przepis na zbrodnię" już na planie. Poznajcie obsadę spin-offa "Dzielnicy strachu" 0

Telewizja Puls i ATM Grupa rozpoczęły współpracę przy realizacji nowego codziennego serialu obyczajowo-kryminalnego "Przepis na zbrodnię". Produkcja, będąca spin-offem popularnej i nagradzanej Dzielnicy strachu, trafi na antenę wiosną 2026 roku.

Nowy serial ponownie zabierze widzów do niebezpiecznej dzielnicy Gorczak, dobrze znanej fanom Dzielnicy strachu. Tym razem jednak twórcy pokażą ją "od kuchni" – z perspektywy mieszkańców, którzy sami ustalają reguły gry i wolą rozwiązywać swoje sprawy bez udziału policji i instytucji. Centrum wydarzeń stanowić będzie bar "U Edka" – kultowe miejsce na Gorczaku, w którym krzyżują się losy bohaterów, zarówno tych znanych z poprzedniej serii, jak i zupełnie nowych.

W główną rolę właściciela baru, Edwarda Małodobrego, wciela się Andrzej Deskur. Jego bohater to sentymentalny smakosz i miłośnik dawnych czasów, który idealizuje przeszłość i wspomnienia PRL-u, co odzwierciedla wystrój jego baru.

Jak zapowiada aktor:

Edek jest bardzo pozytywny i mam nadzieję, że widzowie Telewizji Puls go polubią. W naszym serialu będzie bardzo dużo gotowania – to rzecz, która nas wyróżnia na tle innych produkcji kryminalnych. Edek jest smakoszem, ale poznajemy go w momencie, gdy ruch w barze staje się mniej intensywny. I wtedy właśnie w kuchni pojawia się nie wiadomo skąd… gulasz! Bar skrywa niejedną tajemnicę, tak jak Gorczak i jego mieszkańcy.

W Przepisie na zbrodnię wystąpią również bohaterowie znani z Dzielnicy strachu, m.in. Teresa Dzielska jako Aldona Małodobry, żona Edka – tym razem w nowej, cywilnej odsłonie oraz Andrzej Olejnik, Grażyna Strachota, Filip Gurłacz, Andrzej Młynarczyk i Lech Dyblik. Każdy odcinek będzie stanowił odrębną historię wprowadzoną przez Tajemniczego Narratora, a sprawy kryminalne przeplatać się będą z wątkami obyczajowymi i komediowymi.

Zdjęcia do serialu rozpoczęły się pod koniec października.

Źrodło: ATM Grupa