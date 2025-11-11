Rowan Atkinson tym razem powalczy z... dzieckiem. Oto zwiastun "Człowiek kontra dziecko" 0

Netflix prezentuje pierwszą zapowiedź kolejnego serialu z Rowanem Atkinsonem, aktorem którego wszyscy z pewnością kojarzycie z roli przezabawnego Jasia Fasoli. Tym razem zamiast z pszczołą będzie on walczył z… dzieckiem. Nadchodzi Człowiek kontra dziecko.

Trevor Bingley (Rowan Atkinson) jakiś czas temu zakończył karierę w naszpikowanej elektroniką rezydencji — do czego przyczynił się pewien dokuczliwy owad. Po tym niezbyt przyjemnym epizodzie bohater serialu Człowiek kontra pszczoła znalazł coś mniej stresującego — pozycję konserwatora w szkole. Teraz na horyzoncie pojawia się jednak nowa, całkiem lukratywna oferta pilnowania luksusowego apartamentu w Londynie w czasie świąt Bożego Narodzenia, którą Trevor przyjmuje bez dłuższego zastanowienia. Sytuacja się nieco komplikuje, gdy pewnego dnia nikt nie zgłasza się po Dzieciątko Jezus po szkolnych jasełkach — wówczas na barki Trevora spada obowiązek pilnowania penthouse’u i niespodziewanego małego towarzysza. Czy Trevor odnajdzie świąteczny spokój, na który tak bardzo liczy, czy może zamiast magii świąt, zapanuje chaos?

Za serial odpowiadają Atkinson i William Davies. Jego premiera już 11 grudnia, tylko na Netflix. Na Człowiek kontra dziecko składają się cztery epizody.

Źrodło: Netflix