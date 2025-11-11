HBO planuje serialową adaptację "V jak Vendetta" 0

HBO i Warner Bros. Television pracują nad serialową adaptacją kultowego komiksu "V jak Vendetta" autorstwa Alana Moore'a i Davida Lloyda. Ta graficzna powieść doczekała się już przeniesienia na szklany ekran w pełnometrażowej formie.

Wczytywanie... kadr z filmu "V jak Vendetta"

Na stanowisko scenarzysty zatrudniony został Pete Jackson, autor brytyjskiego serialu dramatycznego Chłopiec nie wiadomo skąd. James Gunn i Peter Safran z DC Studios będą producentami wykonawczymi wraz z Benem Stephensonem i Leanne Klein. Obsada nie została jeszcze wyłoniona.

Akcja komiksu rozgrywa się w Wielkiej Brytanii, w dystopijnej, niezbyt odległej przyszłości, w której kraj jest kontrolowany przez faszystowską partię Norsefire. Anarchista o imieniu V, znany z charakterystycznej maski Guya Fawkesa, stara się obalić rząd z pomocą Evey Hammond, młodej kobiety uratowanej przez V z rąk tajnej policji kraju.

W 2005 roku powstała słynna adaptacja komiksu w reżyserii Jamesa McTeigue'a i ze scenariuszem sióstr Wachowskich z Hugo Weavingiem jako V i Natalie Portman jako Evey.

Serialowa V jak Vendetta jeśli dojdzie do realizacji będzie najnowszą adaptacją DC, nad którą pracuje HBO, po zeszłorocznym Pingwinie, przyszłorocznym Lanterns i Peacemakerze.

Źrodło: Dark Horizons