Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Timothée Chalamet w filmie "Wielki Marty" w reżyserii Josha Safdiego - oficjalny zwiastun już dostępny! 0

Josh Safdie wraca na reżyserski stołek z nowym filmem Wielki Marty, w którym w roli głównej pojawi się Timothée Chalameta. Tym razem w zupełnie innym wydaniu niż dotychczas.

Wczytywanie...

Aktor wciela się w Marty’ego Mausera, młodego faceta z marzeniami, których nikt nie traktuje poważnie. Ale Marty nie zamierza się poddać – idzie dosłownie przez piekło, aby udowodnić światu swoją wartość.

Zwiastun zapowiada pełen nerwu, surowy portret ambicji, sukcesu i obsesji, w stylu, który fani braci Safdie dobrze znają z takich tytułów jak Good Time czy Nieoszlifowane diamenty.

Na ekranie obok Chalameta pojawią się Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, Kevin O'Leary, Tyler Okonma, legendarny Abel Ferrara oraz Fran Drescher.

Za scenariusz odpowiada duet Ronald Bronstein i Josh Safdie.

EVERYBODY WANTS TO WIN. HE WANTS THE WORLD.

Wielki Marty trafi do amerykańskich kin 25 grudnia.

Oto zwiastun oraz plakat:

Wczytywanie...

Źrodło: A24