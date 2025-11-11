Zooey Deschanel i Charlie Cox w świątecznej komedii "Merv" - zobacz zwiastun! 0

Prime Video szykuje nową porcję ciepła i świątecznego humoru. Już 10 grudnia na platformie zadebiutuje film Merv, w którym główne role grają Zooey Deschanel, Charlie Cox, Chris Redd oraz Patricia Heaton. Dzisiaj prezentujemy Wam oficjalny zwiastun!

Po rozstaniu Anna (Deschanel) i Russ (Cox) próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości, ale ich największy problem ma cztery łapy i złamane serce. Ich ukochany pies Merv popada w melancholię po rozpadzie rodziny. Gdy Russ zabiera go do słonecznej Florydy, aby poprawić mu humor, niespodziewanie pojawia się tam… Anna. I tak, między plażą, piaskiem i psią terapią, zaczynają się dziać rzeczy, które być może wskrzesi nie tylko radość Merva, ale i dawne uczucia między byłymi partnerami.

Za kamerą stanęła Jessica Swale, a scenariusz napisali Dane Clark i Linsey Stewart. Produkcją zajęli się Matthew Baer i Roma Downey.

Premiera globalna już 10 grudnia na Prime Video.

Oto zwiastun i plakat:

Źrodło: Prime Video