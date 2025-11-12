Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Toy Story 5" z pierwszym teaserem! Pixar szykuje powrót kultowej ekipy z nowym, elektronicznym wrogiem 0

Pixar opublikował pierwszy teaser i plakat nadchodzącego filmu Toy Story 5, którego premiera zaplanowana jest na 19 czerwca 2026 roku.

Wczytywanie...

Nowa odsłona serii stawia przed Buzzem, Woodym, Jessie i resztą zabawek nietypowe wyzwanie – konkurencję ze strony współczesnych dziecięcych obsesji, czyli… elektroniki. W centrum uwagi znalazła się Lilypad, czyli złowrogi, żabokształtny tablet z funkcjami smart, któremu głosu użyczyła Greta Lee. Urządzenie szybko przejmuje całą uwagę Bonnie, co doprowadza do pełnoskalowego kryzysu wśród jej dawnych, analogowych przyjaciół.

W obsadzie powracają oczywiście Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz) i Joan Cusack (Jessie), a towarzyszyć im będą m.in. Ernie Hudson jako Combat Carl, Tony Hale jako Forky oraz Conan O'Brien jako… inteligentna zabawka do nauki korzystania z toalety o wdzięcznym imieniu Smarty Pants.

Za reżyserię odpowiadają Andrew Stanton (laureat Oscara za „Wall-E”) i McKenna Harris, a produkcją zajmuje się Jessica Choi.

Przypomnijmy, że poprzednia część, Toy Story 4 z 2019 roku, przyniosła studiu ponad miliard dolarów przychodu na całym świecie.