Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Diuna: Część trzecia" zakończyła zdjęcia, a "Proroctwo" powróci z drugim sezonem 1

Świetne wieści z Arrakis! Denis Villeneuve oficjalnie zakończył zdjęcia do filmu Diuna: Część trzecia. Informację potwierdziło zdjęcie z tabliczką z imprezy kończącej produkcję, które pojawiło się w sieci (za pośrednictwem Timothee Nation).

Prace na planie wystartowały 8 lipca, a zakończyły się po nieco ponad czterech miesiącach, podobnie jak w przypadku pierwszej Diuny, i o 2–3 tygodnie szybciej niż przy drugiej części. Film ma teraz trzynaście miesięcy do premiery i przez cały 2026 rok będzie znajdować się w fazie postprodukcji.

W obsadzie znalazły się znane nazwiska: Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Jason Momoa, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Anya Taylor-Joy oraz Robert Pattinson.

To jednak nie koniec pustynnych wieści. HBO potwierdziło rozpoczęcie zdjęć do drugiego sezonu serialowego spin-offu Diuna: Proroctwo. Co ciekawe, liczba odcinków zwiększy się z sześciu do ośmiu.

Do obsady dołączają trzy znane brytyjskie twarze: Indira Varma, Ashley Walters oraz Tom Hollander.

Zdjęcia realizowane są na Węgrzech, w Jordanii i Hiszpanii, a za sterami ponownie stoi Alison Schapker, showrunnerka i producentka wykonawcza pierwszego sezonu. Premiera nowych odcinków planowana jest na 2027 rok.

Źrodło: TV Line