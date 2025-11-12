Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Ruth Wilson ponownie u boku "Luthera" w nowym filmie Netfliksa 0

Idris Elba ponownie wcieli się w Johna Luthera w nowym filmie Netfliksa, kontynuując mroczne przygody kultowego detektywa stworzonego przez Neila Crossa. Co więcej, po dłuższej przerwie wraca także Ruth Wilson jako Alice Morgan, której zabrakło w poprzednim filmie Luther: Zmrok z 2023 roku.

Za kamerą ponownie stanie Jamie Payne, reżyser znany z odcinków serialu BBC oraz wspomnianego filmu. W obsadzie powróci również Dermot Crowley jako inspektor Schenk.

Nowa historia autorstwa Neila Crossa skupi się na serii brutalnych, pozornie przypadkowych morderstw w Londynie. Luther zostaje potajemnie wezwany z powrotem do akcji, ale jak ma ocalić miasto, skoro wszyscy, po obu stronach barykady, chcą jego śmierci?

Neil po raz kolejny stworzył cudownie mroczną opowieść, która sprowadziła nas z powrotem na ulice Lutherlandu. To prawdziwa radość pracować znów z Idrisem, Dermotem i niebezpiecznie genialną Ruth Wilson.

powiedział Payne

Cross dodał z kolei:

Luther, Alice i Schenk to dla mnie jak rodzina. Zawsze zastanawiam się, co się z nimi dzieje… aż w końcu postanowiliśmy to sprawdzić.

Zdjęcia do nowego filmu mają ruszyć w lutym. Za produkcję odpowiadają Chernin Entertainment, 22Summers (firma Elby i Giny Carter) oraz Tim Lewis.

Źrodło: The Hollywood Reporter