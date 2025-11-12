Ruth Wilson ponownie u boku "Luthera" w nowym filmie Netfliksa 0
Idris Elba ponownie wcieli się w Johna Luthera w nowym filmie Netfliksa, kontynuując mroczne przygody kultowego detektywa stworzonego przez Neila Crossa. Co więcej, po dłuższej przerwie wraca także Ruth Wilson jako Alice Morgan, której zabrakło w poprzednim filmie Luther: Zmrok z 2023 roku.
Za kamerą ponownie stanie Jamie Payne, reżyser znany z odcinków serialu BBC oraz wspomnianego filmu. W obsadzie powróci również Dermot Crowley jako inspektor Schenk.
Nowa historia autorstwa Neila Crossa skupi się na serii brutalnych, pozornie przypadkowych morderstw w Londynie. Luther zostaje potajemnie wezwany z powrotem do akcji, ale jak ma ocalić miasto, skoro wszyscy, po obu stronach barykady, chcą jego śmierci?
Neil po raz kolejny stworzył cudownie mroczną opowieść, która sprowadziła nas z powrotem na ulice Lutherlandu. To prawdziwa radość pracować znów z Idrisem, Dermotem i niebezpiecznie genialną Ruth Wilson.
Cross dodał z kolei:
Luther, Alice i Schenk to dla mnie jak rodzina. Zawsze zastanawiam się, co się z nimi dzieje… aż w końcu postanowiliśmy to sprawdzić.
Zdjęcia do nowego filmu mają ruszyć w lutym. Za produkcję odpowiadają Chernin Entertainment, 22Summers (firma Elby i Giny Carter) oraz Tim Lewis.
Źrodło: The Hollywood Reporter
