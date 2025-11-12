Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Sabrina Carpenter w nowej muzycznej wersji "Alicji w Krainie Czarów" od Universal 0

Sabrina Carpenter nie tylko zaśpiewa, ale też wyprodukuje nową filmową wersję "Alicji w Krainie Czarów" dla Universal Pictures. Projekt ma być muzycznym widowiskiem inspirowanym klasyczną opowieścią Lewisa Carrolla.

Za kamerą i scenariuszem stanie Lorene Scafaria, znana z przebojowych Ślicznotek z Jennifer Lopez. Producentem jest Marc Platt, czyli ten sam, który stoi za musicalem Wicked (zarówno scenicznym, jak i filmowym). W ekipie znaleźli się też Leslie Morgenstein i Elysa Koplovitz Dutton z Alloy Entertainment, odpowiedzialni m.in. za Plotkarę i Słodkie kłamstewka.

Sabrina Carpenter, która została nominowana do sześciu nagród Grammy (m.in. za album "Man’s Best Friend" i hit "Manchild"), miała sama zaproponować projekt Universalowi, przedstawiając własne pomysły i lookbook. Z czasem do przedsięwzięcia dołączyli producenci oraz Scafaria.

Lorene Scafaria ma na koncie także odcinki Sukcesji oraz nowy serial HBO Kocham LA z Rachel Sennott. Marc Platt tymczasem przygotowuje premierę drugiej części Wicked: Na dobre, która trafi do kin 21 listopada.

Źrodło: The Hollywood Reporter