"Diabeł ubiera się u Prady 2" - pierwsza zapowiedź kontynuacji kultowego hitu! 1

Studio Disney oficjalnie potwierdziło, datę premiery kontynuacji filmu Diabeł ubiera się u Prady. Produkcja, nad którą od kilku miesięcy spekulowano, zyskała właśnie pierwszy zwiastun oraz potwierdzenie powrotu kluczowych nazwisk z oryginału.

W obsadzie znaleźli się Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt oraz Stanley Tucci, ponownie wcielający się w swoje kultowe role. Za reżyserię odpowiada David Frankel, twórca pierwszej części z 2006 roku, a scenariusz został przygotowany przez Aline Brosh McKenna.

Fabuła drugiej części ma skupić się na zmianach w świecie mody, zdominowanym obecnie przez media społecznościowe, cyfrowy marketing i wpływ influencerów. Miranda Priestly, legendarna redaktorka naczelna fikcyjnego magazynu "Runway", staje w obliczu nowej ery branży, podczas gdy jej była asystentka Andy Sachs prowadzi odnoszący sukcesy portal modowy. Ich zawodowe ścieżki ponownie się krzyżują, tym razem w zupełnie odmiennych realiach medialnych.

Diabeł ubiera się u Prady z 2006 roku, oparty na bestsellerowej powieści Lauren Weisberger, zarobił ponad 325 milionów dolarów na całym świecie i przyniósł Meryl Streep nominację do Oscara.

Diabeł ubiera się u Prady 2 trafi do kin 1 maja 2026 roku.

Oto plakat i zwiastun: