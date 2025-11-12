Pierwszy zwiastun "Super Mario Galaxy Film" - nadchodzi nowa przygoda! 0

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun wyczekiwanego filmu Super Mario Galaxy Film. To kontynuacja animacji z 2023 roku Super Mario Bros. Film, która zebrała fantastyczne opinie i w box office zarobiła krocie.

Wczytywanie... kadr z filmu "Super Mario Galaxy Film"

Za reżyserię sequela ponownie odpowiadają Aaron Horvath i Michael Jelenic. Pracują oni na podstawie scenariusza napisanego przez Matthew Fogela, scenarzystę Minionki: Wejście Gru.

Fabuła produkcji opiera się na grze wideo od Nintendo Super Mario Galaxy z 2007 roku. Universal nie podał jeszcze oficjalnego opisu fabuły. Z zwiastuna wynika, że Bowser po zmniejszeniu się w końcówce pierwszej części nadal darzy uczuciem księżniczkę Peach, a Mario i Luigi trzymając go w miniaturowym zamku mają z niego niezły ubaw. Jak widzimy pałeczkę po ojcu przejmuje więc jego syn, Bowser Jr. Następnie akcja przenosi się w kosmos.

W filmie głosów użyczają Chris Pratt jako Mario, Anya Taylor-Joy jako księżniczka Peach, Charlie Day jako Luigi, Jack Black jako Bowser, Keegan-Michael Key jako Toad i Kevin Michael Richardson jako Kamek. Do znanej już obsady dołączyli Brie Larson i Benny Safdie. Larson będzie głosem Rosaliny, podczas gdy Safdie użyczy głosu Bowserowi Jr.

Adaptacja stała się jedną z największych premier filmowych 2023 roku. Podczas wyświetlania w kinach film zarobił na całym świecie ponad 1,3 miliarda dolarów.

Super Mario Galaxy Film trafi do kin 3 kwietnia 2026 roku.

Źrodło: Illumination, Comingsoon