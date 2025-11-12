Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Sydney Sweeney i Amanda Seyfried w mrocznej grze pozorów! Nowy zwiastun "Pomocy domowej"

Lionsgate zaprezentowało nowy zwiastun filmu Pomoc domowa, czyli ekranizacji bestsellerowej powieści Freidy McFadden w reżyserii Paula Feiga. Zapowiedź oraz dwa nowe plakaty możecie obejrzeć poniżej.

W obsadzie znaleźli się Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone oraz Elizabeth Perkins. Scenariusz napisała Rebecca Sonnenshine, a producentami są Todd Lieberman, Laura Fischer i sam Paul Feig.

Film opowiada historię Millie (Sweeney), młodej kobiety, która próbuje uciec od przeszłości i podejmuje pracę jako gosposia w rezydencji zamożnego małżeństwa – Niny (Seyfried) i Andrewa Winchestera (Sklenar). To, co początkowo wydaje się idealnym zatrudnieniem, szybko przeradza się w niebezpieczną, zmysłową grę pełną sekretów, skandali i manipulacji. Za zamkniętymi drzwiami domu Winchesterów nic nie jest takie, jak się wydaje.

Feig, znany dotąd głównie z komedii, tym razem sięga po psychologiczny thriller z elementami erotycznego napięcia. Zapowiada się stylowy, niepokojący film, który, jak głosi zapowiedź, będzie trzymał w niepewności do samego końca.

Pomoc domowa do polskich kin trafi już 1 stycznia 2026 roku.

Oto zwiastun i plakaty: