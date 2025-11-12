"Jumanji 3" nadchodzi! Dwayne Johnson potwierdza początek produkcji 0

Dwayne Johnson, gwiazda nowych filmów z serii Jumanji, ujawnił ważną informację dotyczącą trzeciej, a licząc pierwszy film z 1995 roku, to czwartej części kasowej franczyzy. Jak się okazuje ruszyły już przygotowania do realizacji Jumanji 3. Projekt ten będzie jednak definitywnie ostatnią częścią, która zwieńczy cały cykl.

Aktor na swoim Instagramie opublikował zdjęcia z czytania scenariusza przez całą zaangażowaną dotychczas w projekt obsadę i ekipę. Zaprezentowane materiały potwierdzają powrót wszystkich gwiazd serii: Johnsona, Kevina Harta, Jack Blacka i Karen Gillan. Czytanie odbywa się w Los Angeles, gdzie również powstaną zdjęcia do filmu. Będzie to pierwszy i prawdopodobnie ostatni, film z tej serii, do którego zdjęcia nie powstaną w Atlancie czy na Hawajach.

Jake Kasdan powraca jako reżyser i współscenarzysta wraz z Jeffem Pinknerem i Scottem Rosenbergiem.

Trzecia odsłona będzie, jak mówi odtwórca roli dr. Bravestone’a "ogromną, zabawną i niezwykle serdeczną przygodą". Johnson ujawnił również, że sequel będzie zawierał hołd dla oryginalnego filmu z 1995 roku z Robinem Williamsem w roli głównej. Dr. Smolder Bravestone, będzie nosić naszyjnik z kośćmi do gry z oryginalnego Jumanji z 1995 roku. Ma być to "sposób na oddanie hołdu, miłości i szacunku wielkiemu Robinowi Williamsowi".

Jumanji 3 ma mieć datę premiery w okolicach przyszłorocznego Bożego Narodzenia.

