"Obcy: Ziemia" dostaje zielone światło na 2. sezon 0

Wyczekiwany pierwszy serial z uniwersum "Obcego" – Obcy: Ziemia zyskał przychylność widzów i krytyków, co zaowocowało jego odnowieniem na kolejny sezon. Zielone światło dla drugiej serii FX dało trzy miesiące po premierze produkcji.

Wczytywanie... kadr z serialu "Obcy: Ziemia"

Drugi sezon zmieni lokalizację, zdjęcia zostaną przeniesione z Tajlandii do Londynu. Prace na planie rozpocząć mają się w przyszłym roku. Data premiery nie została na razie ustalona.

Serial zadebiutował z dobrymi recenzjami krytyków i publiczności, choć zakończenie z cliffhangerem okazało się nieco bardziej dzielące. Twórca serialu Noah Hawley już wcześniej wspominał, że ma plan na kolejne sezony, więc produkcja powinna nieznacznie, ale jedna zawsze się skrócić.

W pierwszym sezonie wystąpili Sydney Chandler, Timothy Olyphant, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, Alex Lawther, Essie Davis, David Rysdahl i Adrian Edmondson.

Rok 2120. Światem rządzą potężne korporacje, a granice między ludźmi, cyborgami i syntetykami zacierają się. W tej nowej erze genialny założyciel Prodigy Corporation przełamuje kolejne bariery, tworząc pierwszą hybrydę – Wendy. Jej powstanie zwiastuje przełom w poszukiwaniu nieśmiertelności. Jednak po katastrofie statku Weyland-Yutani w sercu Prodigy City, Wendy i inne hybrydy stają twarzą w twarz z tajemniczymi formami życia — nieznanym zagrożeniem, które przekracza wszelkie ludzkie wyobrażenia. Teraz ich losy splatają się w walce o przetrwanie i przyszłość całej planety.

Źrodło: Dark Horizons