Zwiastun "Baw się dobrze i przeżyj" - czy uda się ocalić przyszłość? 0

Ukazał się pierwszy zwiastun nowego filmu reżysera The Ring i Piraci z Karaibów. Gore Verbinski, po kilku latach przerwy powraca z filmem sci-fi Baw się dobrze i przeżyj. Obraz ten ma szansę być jedną z najbardziej oryginalnych i szalonych produkcji przyszłego roku.

Sam Rockwell wciela się w postać mężczyzny podającego się za przybysza z przyszłości. Bierze on za zakładników klientów jednej z restauracji w Los Angeles. Jego celem jest zebranie ekipy złożonej z przypadkowych, nieco sfrustrowanych postaci. Ich misją będzie… ocalenie świata. Jak mówi jego świat z przyszłości, jest całkowicie popieprzony, a on chce to naprawić. Czy grupa nieznajomych zaufa temu pozornie szalonemu człowiekowi i wspólnie powstrzymają zbuntowaną sztuczną inteligencję?

Film po pierwszych pokazach testowych nazwany został kinem przygodowym "ambitnym, wizualnie oszałamiającym i mrocznie zabawnym".

W rolach głównych występują także Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Asim Chaudhry, Tom Taylor i Juno Temple. Matthew Robinson napisał scenariusz, a Verbinski jest także producentem wraz z Robertem Kulzerem, Denise Chamian, Erwinem Stoffem i Oly Obstem.

Film wejdzie do kin 13 lutego 2026 roku.

Verbinski ostatni swój film nakręcił w 2016 roku. Jest to dramat Lekarstwo na życie, obraz ambitny, ale niezbyt dobrze przyjęty przez krytyków.

Źrodło: Briarcliff Entertainment