Eli Roth po udanej Nocy Dziękczynienia i niezbyt dobrze przyjętej adaptacji gry wideo Borderlands, powraca do gatunku, w którym jak widać czuje się jednak najlepiej – horroru. Jego najnowszym projektem jest "Ice Cream Man".

W sieci zadebiutowało pierwsze oficjalne zdjęcie z filmu, na którym widzimy głównego antagonistę. Wciela się w niego gwiazda Orphan Black – Ari Millen.

Oprócz Millena, w obsadzie Ice Cream Man znaleźli się również Benjamin Byron Davis, Dylan Hawco, Sarah Abbott, Kiori Mirza Waldman i Charlie Zeltzer, a także gwiazdy Nocy Dziękczynienia Shiloh O'Reilly, Karen Cliche i Charlie Storey. Obsadę uzupełnia Roth, który pełni również funkcję producenta.

To surrealistyczne widzieć, jak pomysł, który miałem od ponad dwudziestu lat – a dzięki tej szalenie utalentowanej obsadzie będziemy mogli dostarczyć go fanom horrorów. Film ten będzie tak przerażający, jak zawsze sobie wyobrażałem powiedział Eli Roth w swoim oświadczeniu.

Ice Cream Man opowie o idyllicznym, sennym, letnim miasteczku, które pogrąży się w szaleństwie, po tym, gdy pewien cukiernik zaczyna serwować okolicznym dzieciom słodkie przysmaki. Zjedzenie ich ma przerażające skutki.

Data premiery horroru nie jest na razie znana.

