"Felicità" zabierze widzów do słonecznej Apulii. Nadchodzi polsko-włoski serial od TVP1

Dla kanału pierwszego Telewizji Polskiej powstaje międzynarodowa produkcja, serial "Felicità". To opowieść o kobietach, które uczą się kochać siebie i życie na nowo, z dala od domu, w sercu malowniczej Apulii. W rolach głównych wystąpią Laura Breszka, Dawid Ogrodnik i Klementyna Karnkowska, a towarzyszyć im będzie plejada włoskich aktorów.

Felicità to pełna emocji opowieść o życiu, które potrafi rozśmieszyć i wzruszyć, ale też wystawić na ciężką próbę. Serial pokazuje, że szczęście można odnaleźć nawet wtedy, gdy wydaje się, że już dawno się od nas odwróciło.

Zośka (Laura Breszka) wraz z siedemnastoletnią córką Oliwią (Klementyna Karnkowska) wyrusza do włoskiej Apulii, by zmierzyć się z rodzinną tajemnicą, trudną przeszłością i własnymi uprzedzeniami. Kobiety trafiają do świata, w którym wszystko ma swój rytm, a zaufanie zdobywa się powoli. Spotkanie z południowowłoską codziennością – pełną spokoju, bliskości i szczerości – na zawsze odmieni ich spojrzenie na życie i relację matki z córką.

Jedną z drugoplanowych ról powierzono Monice Mariotti, polskiej aktorce włoskiego pochodzenia. Po dwudziestu latach pracy w Polsce, po raz pierwszy wciela się w postać charyzmatycznej Włoszki – bliską jej własnym korzeniom. Obsadę włoską tworzą m.in. Oriana Celentano, Alessandro Parrello, Eugenio Ricciardi oraz Alessandro Bressanello.

Zdjęcia do serialu realizowane są obecnie w Polsce, jednak wiosną ekipa przeniesie się do Apulii – jednego z najbardziej malowniczych regionów Włoch, położonego w "pięcie i obcasie" włoskiego buta. Akcja rozgrywa się m.in. w okolicach Polignano a Mare, gdzie białe miasteczka wyrastają z wapiennych klifów, a Adriatyk mieni się odcieniami turkusu. Widzowie będą mogli poczuć klimat włoskiej codzienności – żywiołowej, głośnej, pełnej rytuałów i ludzkiego ciepła.

Reżyserią serialu zajmuje się Makary Janowski. Scenariusz powstał na podstawie powieści "Felicità" Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz "Primo Amore" Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego.

26-odcinkowy komediodramat Felicità zadebiutuje na antenie TVP1 we wrześniu 2026 roku.

Źrodło: TVP