New Vegas na nowym zwiastunie 2. sezonu serialu "Fallout" 0

Amazon Prime Video prezentuje drugi pełny zwiastun jednego ze swoich najlepszych seriali – Fallouta. W nadchodzącym drugim sezonie dramatu opartego na popularnej serii gier wideo, fabuła zabierze nas do postapokaliptycznego miasta New Vegas.

Wczytywanie... kadr z serialu "Fallout"

Nowy sezon rozpocznie się po epickim finale sezonu pierwszego i zabierze widzów w podróż przez pustkowia Mojave do postapokaliptycznego miasta New Vegas – czytamy w oficjalnym opisie.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W nadchodzącym sezonie zobaczymy nietypową współpracę Lucy i Ghula, którzy podróżują przez pustkowia w nadziei na dotarcie do New Vegas. Lucy szuka swojego ojca, a Ghul swojej rodziny, która mogła przeżyć Wielką Wojnę. Nadzieja na jej znalezienie jest dla niego jedynym powodem, dla którego pozostał przy życiu.

Fallout to opowieść o tym jak bogaci i biedni radzą sobie w świecie, w którym nie ma już prawie nic do posiadania. 200 lat po apokalipsie mieszkańcy luksusowych schronów przeciwatomowych są zmuszeni powrócić do napromieniowanego piekła, które pozostawili ich przodkowie i są zszokowani odkryciem niesamowicie złożonego, radośnie dziwnego i bardzo brutalnego wszechświata, który na nich czeka.

W rolach głównych występują Ella Purnell jako Lucy MacLean, Walton Goggins jako Ghoul/Cooper Howard, Aaron Moten jako Maximus, Kyle MacLachlan jako Hank MacLean, Moisés Arias jako Norm MacLean i Frances Turner jako Barb Howard.

Pierwszy z ośmiu odcinków 2. sezonu Fallouta będzie miał premierę 17 grudnia. Odcinki będą publikowane co tydzień aż do finału sezonu 4 lutego 2026 roku.

Źrodło: Amazon Prime Video