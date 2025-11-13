Kate Winslet i Helen Mirren w obliczu śmierci w zwiastunie dramatu "Żegnaj, June" 0

Netflix udostępnił oficjalny zwiastun filmu Żegnaj, June. To obraz z gatunku wzruszającego dramatu rodzinnego w gwiazdorskiej obsadzie. Główne role odgrywają zdobywczynie Oscara Kate Winslet i Helen Mirren. Jest to również pełnometrażowy debiut reżyserski Winslet.

Wczytywanie... kadr z filmu "Żegnaj, June"

Akcja filmu rozgrywa się tuż przed Bożym Narodzeniem. Czwórka dorosłego rodzeństwa wraz z irytującym ojcem pogrąża się w przedświątecznym rodzinnym chaosie, który w tym roku jest wyjątkowo przygnębiający z powodu poważnej choroby ich matki. Bystra June planuje jednak odejść na własnych warunkach, jak najdłużej zachowując ironiczne poczucie humoru i brutalną szczerość oraz dzieląc się z bliskimi miłością.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Winslet wyreżyserowała Żegnaj, June na podstawie scenariusza napisanego przez jej syna Joe Andersa. W obsadzie znaleźli się również Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall, Stephen Merchant, Fisayo Akinade, Jeremy Swift i Raza Jaffrey. Producentkami filmu są Winslet i Kate Solomon.

Film trafi na platformę Netflix już 24 grudnia.

Źrodło: Netflix