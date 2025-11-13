Liam Neeson kontra pasożytniczy grzyb. "Skażenie" dostało nową zapowiedź 0

W sieci zadebiutował nowy zwiastun komediowego horroru Skażenie z gwiazdą kina akcji Liamem Neesonem w głównej roli. Aktor wciela się w postać zmęczonego, ale skutecznego pogromcę zabójczego pasożyta, który niespodziewanie wydostaje się na wolność.

Wysoce zaraźliwy i nieustannie mutujący mikroorganizm został zamrożony i zamknięty w ściśle strzeżonym laboratorium wojskowym wiele dekad temu. Najniższy poziom, w którym zabezpieczono śmiercionośnego intruza starannie zapieczętowano, nikt nie miał do niego dostępu od lat. Obecnie obiekt zostaje sprzedany i zamieniony na magazyn. Wraz ze zmianą klimatu rośnie temperatura pod ziemią co powoduje ożywienie zapomnianego zagrożenia. Dwójka nietypowych pracowników magazynu i emerytowany rządowy specjalista od bioterroryzmu nieoczekiwanie będą musieli podjąć próbę zapanowania nad mikroorganizmem, który uwalnia się ze swojego więzienia i zaczyna się rozmnażać w niekontrolowany sposób.

Patrząc na zapowiedź produkcja da Nam wiele śmiechu, ale nie obędzie się również bez scen znanych Nam z body horroru. Tu trup ściele się gęsto, a absurd goni absurd.

Film wyreżyserował Jonny Campbell. Historia ukazana w Skażeniu oparta jest na powieści Davida Koeppa z 2019 roku. Koepp – znany scenarzysta takich hitów jak Park Jurajski czy Mission: Impossible – sam zaadaptował swój tekst na potrzeby filmu.

Obsadę Skażenia uzupełniają Joe Keery, Vanessa Redgrave, Lesley Manville, Sosie Bacon i Georgina Campbell.

Film do polskich kin trafi 6 lutego 2026 roku. Za jego dystrybucję odpowiada Kino Świat.

Źrodło: Kino Świat