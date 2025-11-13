"Orzełek Iggy" nadlatuje w zwiastunie odlotowej polskiej animacji o odwadze bycia innym 0

Kino Świat prezentuje zwiastun odlotowej animacji Orzełek Iggy. W świecie uzależnionym od ekranów orzełek Iggy marzy, by znów poczuć wiatr pod skrzydłami. Ale spełnianie marzeń bywa frustrujące, zwłaszcza gdy stawką jest wolność całej cywilizacji.

W zwariowanym świecie zamieszkanym przez ptasią społeczność jego mieszkańcy zamiast dumnie fruwać w chmurach – smętnie nurkują dziobami w ekranach smartfonów. Jednak pewien mały zawadiacki orzeł postanowi zmienić to raz na zawsze i spełnić swoje wielkie marzenie, aby poszybować naprawdę wysoko!

Skrzydlaci mieszkańcy ptasiego świata zapomnieli, jak to jest naprawdę latać w przestworzach, a pióra służą im już tylko do przewijania ekranów smartfonów i tabletów. Młody orzełek Iggy czuje jednak, że jest stworzony do czegoś więcej. Pewnego dnia poznaje Evę, z którą wspólnie trafiają na trop starej księgi przypominającej im zapomnianą historię ich gatunku. Celem obu ptaków stanie się przywrócenie dawnej sztuki latania, a pomoże im w tym Felix – wyimaginowany przyjaciel Iggy’ego, który za sprawą niezwykłych wydarzeń przeniesie się do realnego świata. Niestety nie tylko on pojawi się w rzeczywistości młodych bohaterów, ale również pewni bardzo nieproszeni goście: zombie-kurczaki. Iggy będzie musiał zdecydować czy podążać za swoimi marzeniami, a jego wybór może zmienić losy całej ptasiej cywilizacji.

Orzełek Iggy to zabawna polska animacja od Horus Movies Animation o odwadze bycia innym, przekraczaniu własnych granic i odnalezieniu swojego prawdziwego miejsca na świecie. Film w reżyserii Bartosza Kędzierskiego – twórcy kultowego serialu Włatcy móch ma głosową obsadę najwyższych lotów, w której znajdują się: Piotr Adamczyk, Agnieszka Dygant, Danuta Stenka, Anna Seniuk, Hanna Śleszyńska i Abelard Giza.

Animacja wejdzie do kin 6 lutego 2026 roku.

Źrodło: Kino Świat