Data premiery 2. sezonu "Monarch: Dziedzictwo potworów" - Kong przybędzie tej zimy

Po udanym debiucie serialu Monarch: Dziedzictwo potworów, Apple TV ogłosiło datę premiery drugiego sezonu. Ogłoszenie nastąpiło w krótkim materiale wideo zapowiadającym przybycie Konga.

Wczytywanie... kadr z serialu "Monarch: Dziedzictwo potworów"

Drugi sezon rozpocznie się w momencie, gdy los Monarch – i świata – będzie wisiał na włosku. Dramatyczna saga ujawnia skrywane sekrety, które ponownie łączą naszych bohaterów (i złoczyńców) na Wyspie Czaszki Konga oraz nową, tajemniczą wioskę, w której mityczny Tytan wyłania się z morza. Skutki przeszłości wywołują fale w teraźniejszości, zacierając więzi między rodziną, przyjaciółmi i wrogami – a wszystko to w obliczu groźby wydarzenia z udziałem Tytana – czytamy w streszczeniu od Apple TV.

Poniżej wspomniany materiał:

10-odcinkowy drugi sezon Monarch: Dziedzictwo potworów będzie miał premierę 27 lutego 2026 roku wraz z pierwszym odcinkiem. Jeden nowy epizod będzie transmitowany na Apple TV w każdy piątek do 1 maja 2026 roku.

Akcja toczy się w serii MonsterVerse firmy Legendary. Rozgrywający się w dwóch liniach czasowych sezon 1. opowiada o dwójce rodzeństwa, które szuka ojca, ale w końcu dowiaduje się o powiązaniach ich rodziny z tajną organizacją Monarch. Kluczową postacią w obu liniach czasowych – jednej w latach 50., a drugiej w 2015 roku – jest oficer armii Lee Shaw, którego wiedza o tajemnicach Monarchy zagraża organizacji. Wyatt Russell gra Shawa w latach 50., podczas gdy jego ojciec, Kurt Russell, gra tę postać w 2015 roku. W rolach głównych występują Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett i Anders Holm.

Źrodło: Apple TV+, Comingsoon