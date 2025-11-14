"Poker Face" dobiegł końca. Czy projekt powróci w nowej formie? 0

Stworzony przez Riana Johnsona i prowadzony przez Natashę Lyonne uwielbiany przez widzów dramat kryminalny Poker Face został skasowany przez Peacock po dwóch sezonach. Dobra wiadomość jest taka, że serial ma szansę żyć dalej, choć w innej formie.

Wczytywanie... kadr z serialu "Poker Face"

Lyonne wystąpiła w serialu jako Charlie Cale, kobieta, która posiada wyjątkową zdolność rozpoznawania, kiedy ktoś kłamie. Swoje umiejętności wykorzystuje pomagając w rozwiązywaniu przestępstw.

Lyonne i twórca serialu Rian Johnson nie załamują się kasacją serialu przez Peacock i już szukają dla niego nowego domu i to od razu z warunkiem kontraktu na dwa sezony. Projekt jeśli ktoś będzie nim zainteresowany powróci, ale jednak w nowej formie. Lyonne już nie wystąpi w roli Charlie Cale. Na jej miejscu zobaczymy Petera Dinklage. Dotychczasowa odtwórczyni roli Cale choć nie pojawi się już na ekranie, to zostanie producentką wykonawczą.

Co ciekawe Johnson zdradza swój plan na kolejne sezony, jeśli takowe powstaną. Chce on zmieniać głównego bohatera średnio co dwa sezony, tak aby produkcja wiała świeżością i nie gubiła rytmu.

Źrodło: Deadline