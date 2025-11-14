John Woo ponownie współpracuje z Nicolasem Cagem. Powstaje biografia "Gambino" 0

Nicolas Cage po raz kolejny będzie współpracował z reżyserem świetnego dramatu Bez twarzy – Johnem Woo. Obaj panowie kręcą film biograficzny "Gambino", który przybliży Nam postać niesławnego nowojorskiego króla przestępczości Carlo Gambino.

Wczytywanie... Nicolas Cage, kadr z filmu "Bez twarzy"

Cage wcieli się w legendarnego włoskiego gangstera, wspomnianego Carla Gambino. Scenariusz filmu Gambino napisali George Gallo oraz Nick Vallelonga. Produkcja opowie historię pochodzącego z Sycylii syna rzeźnika, który unikając rozgłosu rządził nowojorskim półświatkiem. Dopiero po jego śmierci dzięki nagrodzonemu Pulitzerem dziennikarzowi, Jimmy’emu Breslinowi, cała prawda o Gambinie wyszła na jaw.

Jak czytamy w oficjalnym opisie Gambino – poprzez głosy tych, którzy go kochali i tych, którzy się go bali, Breslin odsłania maskę opanowania skrywającą bezwzględność Gambino i ukazując, w jaki sposób ten outsider doszedł do władzy i spełnił swój amerykański sen. Bohater filmu Woo od lat 50. kierował przestępczą rodziną Gambino należącą do „Wielkiej Piątki” Cosa Nostry. Znany z braku litości, pozbywał się swoich wrogów bez rozgłosu. Liczba ofiar jego rozkazów jest z tego powodu niemożliwa do ustalenia.

Pozostała obsada filmu, jak i jego data premiery, nie są na razie znane.

Źrodło: PAP