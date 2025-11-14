Pełna zapowiedź "Wichrowych wzgórz" od Emerald Fennell 0

Wczytywanie... kadr z filmu "Wichrowe wzgórza" (2026)

Wichrowe wzgórza to powieść uważana za jedną z najwybitniejszych literatury angielskiej. Opowiada ona o dwóch rodzinach ziemiańskich mieszkających na wrzosowiskach West Yorkshire, Earnshawach i Lintonach. W szczególności skupia się na ich burzliwych relacjach z przybranym synem Earnshawów, Heathcliffem, który zbliża się do prawdziwej córki Earnshawów, Catherine – para przez cały czas była zaangażowana w toksyczny związek, z momentami okrucieństwa i przemocy domowej. Oficjalny opis fabuły wersji Fennell nie został jeszcze ujawniony.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Australijscy aktorzy Margot Robbie i Jacob Elordi wcielają się odpowiednio w role Catherine i Heathcliffa. Owen Cooper portretuje zaś młodszą wersję Heathcliffa. W filmie występują również Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes i Ewan Mitchell. Fennell oprócz stania za kamerą jest także autorką scenariusza.

Wichrowe wzgórza trafią do kin 13 lutego 2026 roku.

Źrodło: Warner Bros.