Kolejne opowiadanie amerykańskiego mistrza grozy Stephena Kinga trafi na szklany ekran. Intrinsic Value Films pracuje nad filmową adaptacją "Mister Yummy", opowiadania z zbioru "The Bazaar of Bad Dreams" z 2015 roku. Decyzję podjeto po sukcesie filmów Osgooda Perkinsa Małpa i Wielki marsz Francisa Lawrence'a, które były oparte na uznanych dziełach Kinga.

Wczytywanie... kadr z filmu "Wielki marsz"

Scenariusz do filmu Mister Yummy napisze Troy Blake, a producentem będzie Thomas Mahoney. Mówi się o nim jako o "zapadającej w pamięć opowieści" o Olliem Franklinie, geju mierzącym się ze śmiertelnością, gdzie śmierć czai się za każdym rogiem, a żal staje się duchem, który nigdy nie odchodzi. W tej chwili projekt nie ma jeszcze związanego z nim reżysera, obsady ani dystrybutora.

Ten projekt jest jednym z filmów, które Intrinsic Value Films zaprezentuje na American Film Market.

Oprócz Mister Yummy, powieść kryminalna Kinga, Billy Summers, ma również otrzymać adaptację filmową od Warner Bros. Pictures. Projekt został po raz pierwszy ogłoszony w 2023 roku. Tymczasem kultowa powieść grozy uznanego autora Carrie doczeka się również adaptacji telewizyjnej w Prime Video od twórcy Nawiedzonego domu na wzgórzu, Mike'a Flanagana. Serial o zjawiskach nadprzyrodzonych poprowadzą Summer H. Howell, Siena Agudong, Matthew Lillard i Samantha Sloyan.

Na co będziecie czekać najbardziej?

Źrodło: ComingSoon