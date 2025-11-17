Ryan Coogler potwierdza - "Czarna Pantera 3" to jego następny film 0

Ryan Coogler oficjalnie potwierdził, że jego następnym projektem będzie trzecia odsłona przygód Czarnej Pantery. W rozmowie z "Deadline" reżyser początkowo unikał jednoznacznych deklaracji, jednak ostatecznie przyznał, że prace nad filmem są już zaawansowane.

Warto odnotować, że Marvel Studios wciąż nie wydało formalnego komunikatu, ale wiele wskazuje na to, że projekt nabiera tempa. W obiegu funkcjonuje już nieoficjalna data premiery, czyli 18 lutego 2028 roku. Zdjęcia miałyby rozpocząć się na początku 2027 roku. Jednym z najgłośniejszych elementów przygotowań pozostaje potwierdzony udział Denzela Washingtona, który jesienią 2024 roku ujawnił, że dołącza do obsady trzeciej części. Szczegóły jego roli pozostają nieznane.

Według doniesień "Variety" powstały różne koncepcje fabuły, które mają budzić duże zainteresowanie wewnątrz Marvel Studios. Coogler, jako twórca dwóch poprzednich odsłon, jest kluczową postacią w strategii rozwoju marki. Sukces Grzeszników – zarówno artystyczny, jak i komercyjny – dodatkowo umacnia jego pozycję w branży, a film jest powszechnie wymieniany jako kandydat do przyszłorocznych Oscarów.

Jego ostatni film dla disneyowskiego studia, czyli Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu z 2022 roku osiągnął wynik 859 mln dolarów na świecie i pozostaje najlepiej zarabiającym filmem MCU ostatnich pięciu lat.

Źrodło: Deadline