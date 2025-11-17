Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Reżyser "Brutalisty" szykuje długi i epicki western grozy! 0

Brady Corbet, twórca głośnego The Brutalist, nie zamierza zwalniać tempa. W rozmowie z "Sleek" potwierdził, że jego kolejnym projektem będzie rozpisany na dekady western w konwencji horroru osadzony głównie w latach 70., ale obejmujący aż 150 lat historii.

Inspiracją ma być jeden z największych klasyków gatunku. Brady Corbet ponownie wrócił do filmu Teksańska masakra piłą mechaniczną Tobe'a Hoopera i po jego obejrzeniu, jak sam przyznaje, zrodził się zalążek nowego projektu.

Reżyser już teraz uspokaja i jednocześnie ostrzega, że długość jego nowego filmu będzie "bezkompromisowa". Po 215-minutowym The Brutalist, jego kolejny film również ma trwać tyle, ile "musi", bez skracania pod dyktando studia. Jak podkreśla, czas jest dla niego fundamentem melodramatu i bez niego doświadczenie przestaje być wiarygodne.

Nowy projekt ma skupić się na chińskich imigrantach w Kalifornii. Biorąc pod uwagę deklarowany zakres czasowy, film może dotknąć zarówno okresu gorączki złota i powstawania pierwszych Chinatown, jak i mrocznych lat ograniczeń imigracyjnych czy nowszych dziejów społeczności.

Corbet planuje nakręcić całość jako "large format film", korzystając z ośmioperforacyjnych kamer 65 mm. Zdjęcia mają rozpocząć się w pierwszym kwartale przyszłego roku i potrwać do lata.

Źrodło: Sleek