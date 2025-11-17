Pierwszy teaser aktorskiej "Moany" - w rolach głównych Catherine Lagaʻaia i Dwayne Johnson 0

Disney opublikował pierwszy oficjalny materiał wideo zapowiadający aktorski film Moana. Zaprezentowany teaser daje nam pierwsze spojrzenie na to jak prezentować będą się główni bohaterowie.

Wczytywanie... kadr z filmu "Moana"

Teaser nie zdradza zbyt wiele z fabuły, zapowiada piosenkę otwierającą film oraz krótko pokazuje Maui’ego, w którego wciela się Dwayne Johnson – skacze on do oceanu, po czym zamienia się w ptaka. Vaianę widzimy zaś jak przygotowuje się do podróży. Jeśli oglądaliście animowany film, w to w zaprezentowanym materiale znajdziecie wiele scen kropka w kropkę.

W aktorskiej adaptacji, podobnie jak w animowanej przygodzie, Vaiana (Catherine Lagaʻaia) odpowiada na wezwanie oceanu i po raz pierwszy wyrusza poza rafę swojej wyspy Motunui z niesławnym półbogiem Maui (Dwayne Johnson) w niezapomnianą podróż, by przywrócić dobrobyt swojemu ludowi – głosi oficjalny opis filmu.

Obok Laga’aia i Johnsona w Moanie występują John Tui, Frankie Adams i Rena Owen. Film wyreżyserował Thomas Kail, a scenariusz napisali Jared Bush i Dana Ledoux Miller.

Moana trafi do kin 10 lipca 2026 roku.

Jak podoba się Wam pierwsze spojrzenie na aktorską wersję? Teaser zachęcił czy zniechęcił Was do obejrzenia filmu?

Źrodło: Disney