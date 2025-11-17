Tom Cruise laureatem honorowego Oscara 2

Tom Cruise otrzymał honorową Nagrodę Akademii podczas gali Governors Awards, która odbyła się w Los Angeles 16 listopada.

Tom Cruise, kadr z filmu "Mission: Impossible – The Final Reckoning"

Nagroda za całokształt twórczości to pierwszy oficjalny Oscar, jaki długoletni aktor i producent otrzymał w swojej karierze. W przeszłości Cruise był czterokrotnie nominowany do Oscara, jednak ani razu nie udało otrzymać mu się tej najważniejszej w dziedzinie filmu nagrody.

Nagrodę wręczył mu Alejandro G. Iñárritu, z którym Cruise ostatnio współpracował przy filmie, który ma się ukazać jesienią 2026 roku. Obraz ten nie posiada jeszcze swojego oficjalnego tytułu.

Po odebraniu nagrody Cruise wygłosił emocjonalne przemówienie, oddając hołd kinu oraz tym, którzy w nim pracują i je kochają:

Kino zabiera mnie dookoła świata. Pomaga mi doceniać i szanować różnice. Pokazuje mi też naszą wspólną ludzką stronę, jak bardzo jesteśmy do siebie podobni na tak wiele sposobów. I bez względu na to, skąd pochodzimy, w tym teatrze śmiejemy się razem, czujemy się razem, mamy nadzieję razem, i to jest siła tej formy sztuki. I właśnie dlatego to się liczy, dlatego to dla mnie jest ważne. Więc robienie filmów to nie moja praca, to to, kim jestem. powiedział aktor.

materiał z gali z przemówieniem Toma Cruise'a.

Honorowe Oscary zdobyli także choreografka Debbie Allen i scenograf Wynn Thomas, a Nagroda za działalność humanitarną im. Jeana Hersholta przypadła Dolly Parton.

