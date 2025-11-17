Oto aktorska Zelda i Link! "The Legend of Zelda" - pierwsze zdjęcia z filmu 0

Sony Pictures i Nintendo opublikowały pierwsze oficjalne zdjęcia z aktorskiej adaptacji gry The Legend of Zelda. Publikacja ta jest odpowiedzią na niedawny wyciek materiałów z planu filmowego.

Na zaprezentowanych fotografiach widzimy Benjamina Evana Ainswortha wcielającego się w Linka oraz Bo Bragasona jako księżniczkę Zeldę. Młodzi aktorzy stoją na rozległym, zielonym wzgórzu patrząc się w dal. Trzeba przyznać, że mocno przypominają bohaterów znanych Nam z gier. A Wasze zdanie jakie jest na ten temat?

Projekt rozpoczął zdjęcia w Wellington w Nowej Zelandii wraz z początkiem listopada. Produkcja ma potrwać około sześciu miesięcy, a więc do kwietnia przyszłego roku.

Historia skupi się na młodym Linku i księżniczce Zeldzie, którzy próbują ocalić królestwo Hyrule przed złym Ganonem. Konkretna fabuła aktorskiej adaptacji nie została jeszcze oficjalnie podana. Fani serii spekulują, że kostium Zeldy mocno przypomina ten jaki postać ta nosi w grze "The Legend of Zelda: Breath of the Wild".

Derek Connolly i T. S. Nowlin napisali scenariusz do filmu, który reżyseruje Wes Ball. Twórca serii Shigeru Miyamoto produkuje film wraz z Avi Arad, Ballem i Joe Hartwickiem Jr.

The Legend of Zelda trafi do kin 7 maja 2027 roku.

Źrodło: Dark Horizons