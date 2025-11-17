Zwiastun "To był zwykły przypadek" - przejmujący i skłaniający do refleksji irański dramat 0

Aurora Films prezentuje zwiastun nagrodzonego Złotą Palmą na festiwalu w Cannes dramatu To był zwykły przypadek. Obraz ten jest przejmującą humanistyczną refleksją nad tematami traumy, przebaczenia i moralności.

kadr z filmu "To był zwykły przypadek"

Irański reżyser Jafar Panahi powraca z filmem, który, podobnie jak jego poprzednie dzieła, mocno uderza w autorytarny reżim, i mówi że „przebaczenie od zemsty dzieli jeden krok”.

Zaczyna się od tytułowego przypadku. Awaria samochodu w trakcie powrotu do domu sprawia, że małżeństwo z kilkuletnią córką musi podjechać do przydrożnego warsztatu. Trafia tam na dwóch mechaników, z których jeden oferuje pomoc. Drugim jest Vahid, przyglądający się wszystkiemu z pewnego dystansu. Mężczyzna jest byłym więźniem politycznym zatrzymanym w wyniku antyrządowych protestów. Tortury, jakim został poddany w trakcie przesłuchania, odbiły się poważnie na jego zdrowiu, doprowadzając do tego, że każdy krok sprawia mu ból. W niespodziewanym gościu Vahid rozpoznaje swojego oprawcę, komisarza irańskiej policji, zwanego przez więźniów Kuternogą. W akcie zemsty decyduje się go porwać, licząc, że przyniesie mu to ukojenie. Najpierw jednak będzie musiał skonfrontować się ze swoimi wątpliwościami, począwszy od tego, czy to aby na pewno właściwy człowiek, po dylemat, czy zemsta jest odpowiednią formą zadośćuczynienia.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Panahi jest także autorem scenariusza. W rolach głównych występują Vahid Mobasseri, Maryam Afshari i Ebrahim Azizi. To był zwykły przypadek jest koprodukcją irańsko-francusko-luksemburską. Film jest jest francuskim kandydatem do Oscara.

Dramat trafi na ekrany polskich kin 20 lutego 2026 roku.

Źrodło: Aurora Films