"Dwaj prokuratorzy" - niepokojąco aktualna opowieść o konfrontacji jednostki z totalitarnym reżimem 0

Na polskie kinowe ekrany zmierza film znakomitego europejskiego reżysera Siergieja Łoźnicy Dwaj prokuratorzy. Obraz ten oparty jest na wspomnieniach ocalałego z sowieckiego gułagu. Mimo, że opowieść rozgrywa się w latach 30. poprzedniego stulecia, to wciąż pozostaje aktualną historią o zniewoleniu i bezradności jednostki wplątanej w tryby autorytarnego systemu. Aurora Films prezentuje polski zwiastun produkcji.

Wczytywanie... kadr z filmu "Dwaj prokuratorzy"

Akcja filmu rozgrywa się w 1937 roku w Związku Radzieckim, w szczytowym okresie stalinowskich czystek. W prowincjonalnym więzieniu tysiące listów od fałszywie oskarżonych więźniów zostaje spalonych w jednej z cel. Wbrew wszelkim przeciwnościom jeden z nich dociera do młodego, pełnego ideałów i zaczynającego pracę w roli lokalnego prokuratora Aleksandra Korniejewa. Mężczyzna robi wszystko, co w jego mocy, by spotkać się z więźniem, ofiarą agentów NKWD. Młody prokurator zaczyna zdawać sobie sprawę, że trafił do miejsca, gdzie nie chodzi wcale o prawdę i sprawiedliwość. Jest jednak na tyle zdeterminowany, że ze sprawą, którą się zajmuje, trafia do biura prokuratora generalnego w Moskwie. Korniejew zmuszony zostaje jednak do skonfrontowania się z absurdami i okrucieństwem reżimu, odkrywając, że jego idealizm na niewiele może się zdać wobec rozbudowanej totalitarnej machiny.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W filmie występują: Aleksandr Kuznetsov jako Korniejew, Aleksandr Filippenko jako Stepniak, Anatoliy Beliy jako Wyszynski, Sergey Podymin jako oficer KGB, Lukas Petrauskas jako młody prokurator i Vytautas Kaniušonis jako dyrektor więzienia.

Dwaj prokuratorzy wejdą do kin 23 stycznia 2026 roku.

Źrodło: Aurora Films