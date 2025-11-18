Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nowa technologia IMAX może rozwiązać problem dźwięku u Nolana 1

Christopher Nolan po raz kolejny pcha technologię do przodu. Jego nadchodząca Odyseja, czyli pierwszy pełnometrażowy film fabularny kręcony w całości kamerami IMAX, ma szansę zakończyć dyskusję o słynnym problemie z dźwiękiem u tego reżysera, czyli zagłuszonym dialogu.

Wczytywanie...

W rozmowie z "Empire" ujawniono szczegóły dotyczące największej nowinki projektu. Chodzi o tak zwany blimp, czyli nową obudowę dla kamer IMAX, znacząco redukującej hałas generowany przez sprzęt. Do tej pory to właśnie głośność oraz masywność kamer ograniczały ich zastosowanie w intymniejszych scenach, przez co każdy szept stawał się ofiarą mechanicznego terkotania.

Możesz kręcić z odległości jednej stopy od twarzy aktora, który mówi szeptem, i uzyskać użyteczny dźwięk. To otwiera drogę do intymnych momentów gry aktorskiej w najpiękniejszym formacie na świecie.

mówi Nolan

Aby sprawdzić, czy to faktycznie działa, reżyser wraz z Hoytem van Hoytemą przeprowadzili test. Dziecko recytujące teksty Davida Bowiego przed kamerą w nowym systemie. Rezultat? Christopher Nolan określa go jako elektryzujący i przekonuje, że wcześniej uzyskanie takiego materiału było po prostu niemożliwe.

Jak zauważa "World of Reel", technologia ta może być przełomem dla twórcy, którego filmy – od Interstellar po Tenet – regularnie spotykały się z krytyką dotyczącą miksu dźwięku. Nolan odpierał zarzuty, tłumacząc, że nie korzysta z ADR i woli zostawiać w filmie pierwotny, emocjonalny moment z planu, nawet jeśli dialog w postprodukcji brzmi mniej wyraziście. Jednocześnie przyznawał, że hałas kamer IMAX utrudniał pracę przy cichych scenach.

Ostateczną odpowiedź czy nowy system faktycznie uciszy kamery, poznamy 17 lipca 2026 roku, kiedy film trafi do kin.

Źrodło: Empire