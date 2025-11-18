Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Christian Bale na celowniku Michaela Manna. "Gorączka 2" coraz bliżej! 0

Michael Mann, czyli reżyser Gorączki szykuje sequel swojego opus magnum. Na jego celowniku pojawił się rzekomo Christian Bale, który ma być przymierzany do jednej z kluczowych ról w produkcji Amazon MGM Studios oraz United Artists.

Wczytywanie...

Na celowniku filmowca pozostaje także Leonardo DiCaprio, choć na tym etapie żadne formalne oferty nie trafiły jeszcze do aktorów.

Castingi wciąż są w fazie spekulacji. W ostatnich tygodniach w kontekście projektu przewijały się też nazwiska Austina Butlera, Adama Drivera czy Bradleya Coopera. Christian Bale, mający dziś 51 lat, mógłby wiekowo wpasować się zarówno w ramy postaci w typie Neila McCauleya, jak i Vincenta Hanny.

Z medialnych doniesień wynika, że Heat 2 będzie hybrydą prequela i sequela, opartą na bestsellerowej powieści z 2022 roku. Fabuła ma rozgrywać się dwutorowo: w 1988 roku, skupiając się na McCauleym i Hannie, oraz kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszej Gorączki, podążając za Chrisem Shiherlisem, operującym w strefie trójgranicznej Ameryki Południowej.

Scenariusz napisał sam Mann wraz z Meg Gardiner. Reżyser odpowiada też za produkcję wspólnie z Jerrym Bruckheimerem, Scottem Stuberem i Nickiem Nesbittem. Zdjęcia mają ruszyć w przyszłym roku.

Źrodło: Deadline