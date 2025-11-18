Rian Johnson już zapowiada kolejną część "Na noże" 0

Swojej premiery nie doczekała się jeszcze trzecia część kryminalnej serii "Na noże", a reżyser Rian Johnson już podzielił się z fanami detektywa Benoita Blancka bardzo interesującą informacją – są plany na czwartą część!

Od czasu premiery pierwszej części Na noże w 2019 roku, seria kryminalna z Danielem Craigiem pozostaje hitem zarówno wśród krytyków, jak i widzów. Po światowej premierze w tym roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto Żywy czy martwy: Film z serii „Na noże” otrzymał już ocenę Certified Fresh na poziomie 95% na Rotten Tomatoes.

Podczas niedawnego wywiadu Johnson potwierdził, że on i Craig już rozmawiają o tym, co czeka detektywa Benoita Blanca w Knives Out 4. Wyraził też swoją wielką radość z tworzenia filmów dla tej serii.

Kreatywnie czuję się pełen energii po stworzeniu tego filmu. Daniel i ja już zaczynamy formułować… […] Nie wiem, dlaczego miałbym przestać to robić. powiedział Johnson.

Żywy czy martwy: Film z serii „Na noże” ponownie jest napisany i wyreżyserowany przez Johnsona. W filmie oprócz powracającego Craiga występują także Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack i Thomas Haden Church.

W części tej detektyw Benoit Blanc współpracuje z młodym księdzem w śledztwie w sprawie absolutnie niemożliwej zbrodni w małomiasteczkowym kościele o mrocznej historii.

Film na Netflix trafi już 12 grudnia.

Źrodło: The Hollywood Reporter