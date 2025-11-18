Rian Johnson już zapowiada kolejną część "Na noże" 0
Swojej premiery nie doczekała się jeszcze trzecia część kryminalnej serii "Na noże", a reżyser Rian Johnson już podzielił się z fanami detektywa Benoita Blancka bardzo interesującą informacją – są plany na czwartą część!
Od czasu premiery pierwszej części Na noże w 2019 roku, seria kryminalna z Danielem Craigiem pozostaje hitem zarówno wśród krytyków, jak i widzów. Po światowej premierze w tym roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto Żywy czy martwy: Film z serii „Na noże” otrzymał już ocenę Certified Fresh na poziomie 95% na Rotten Tomatoes.
Podczas niedawnego wywiadu Johnson potwierdził, że on i Craig już rozmawiają o tym, co czeka detektywa Benoita Blanca w Knives Out 4. Wyraził też swoją wielką radość z tworzenia filmów dla tej serii.
Kreatywnie czuję się pełen energii po stworzeniu tego filmu. Daniel i ja już zaczynamy formułować… […] Nie wiem, dlaczego miałbym przestać to robić.
Żywy czy martwy: Film z serii „Na noże” ponownie jest napisany i wyreżyserowany przez Johnsona. W filmie oprócz powracającego Craiga występują także Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack i Thomas Haden Church.
W części tej detektyw Benoit Blanc współpracuje z młodym księdzem w śledztwie w sprawie absolutnie niemożliwej zbrodni w małomiasteczkowym kościele o mrocznej historii.
Film na Netflix trafi już 12 grudnia.
Źrodło: The Hollywood Reporter
