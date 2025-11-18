Lara powraca! Oto zwiastun 2. sezonu "Tomb Raider: Legenda Lary Croft" 0

Netflix udostępnił oficjalny zwiastun oczekiwanego drugiego i zarazem finałowego sezonu serialu animowanego Tomb Raider: Legenda Lary Croft. Jego premiera jeszcze w tym roku.

Wczytywanie... kadr z animacji "Tomb Raider: Legenda Lary Croft"

W drugim sezonie poszukiwaczka przygód Lara Croft trafi na ślad skradzionych afrykańskich masek Orisha. Aby odzyskać cenne artefakty łączy siły ze swoją najlepszą przyjaciółką Sam. Ekscytująca przygoda zabiera obie kobiety w podróż dookoła świata. W jej trakcie zgłębiają one ukryte sekrety kultury Orisha, unikają zasadzek enigmatycznego i niebezpiecznego miliardera, pragnącego masek tylko dla siebie i odkrywają, że artefakty te są źródłem mocy przeczących logice, być może boskich.

Larze Croft głosu użycza weteranka Marvela, Hayley Atwell. Słynną poszukiwaczkę przygód nowa misja poprowadzi do spotkania z przeciwnikami o supermocach, którzy zyskali nadprzyrodzone zdolności dzięki starożytnym reliktom. Lara musi znaleźć sposób, by ich powstrzymać, zanim zrealizują oni swoje plany wywoływania światowej zagłady.

Poniżej wspomniany zwiastun, który pełen jest akcji i emocjonujących scen.

Serial Tomb Raider: Legenda Lary Croft jest napisany i produkowany przez showrunnerkę Tashę Huo. W obsadzie głosowej znajdują się także Karen Fukuhara jako Sam Nishimura, Allen Maldonado jako Zip, Earl Baylon jako Jonah, Richard Armitage jako Charles, Zoe Boyle jako Camilla, Nolan North jako Conrad i Ming-Na Wen jako Eva. Serial jest animowany przez Powerhouse Animation, a producentem jest Legendary Television.

Premiera finałowej serii już 11 grudnia.

Źrodło: Netflix