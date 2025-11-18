Gael García Bernal w roli słynnego żeglarza - zobacz zwiastun "Magellana" 0

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun Magellana, dramatu uznanego filipińskiego reżysera Lava Diaza. Obraz zadebiutował na Festiwalu Filmowym w Cannes.

Wczytywanie... kadr z filmu "Magellan"

W XVI wieku Ferdynand Magellan, młody i ambitny portugalski nawigator, buntuje się przeciwko potędze króla Portugalii, który nie popiera jego marzeń o odkryciu świata, i przekonuje hiszpańską monarchię do sfinansowania jego śmiałej wyprawy do legendarnych krain Wschodu.

U progu ery nowożytnej portugalski odkrywca Ferdinand Magellan poprowadził flotę statków do Azji Południowo-Wschodniej, podejmując pierwszą podróż przez rozległy Ocean Spokojny. Po dotarciu do Archipelagu Malajskiego załoga była na skraju szaleństwa walcząc z wodą i przytłaczającym pięknem przyrody odkrytych wysp. Magellan przedstawia kolonizację Filipin jako pierwotne, szokujące spotkanie z nieznanym.

Gael García Bernal wciela się w portugalskiego odkrywcę Ferdinanda Magellana. Zwiastun podkreśla jego niebezpieczną podróż, która doprowadziła załogę do granic możliwości.

Magellan został napisany i wyreżyserowany przez Lava Diaza. To jego pierwszy film nakręcony nie w języku tagalskim. W obsadzie znajdują się Ângela Azevedo jako Beatriz, Ronnie Lazaro jako Rajah Humabon, Hazel Orencio jako Juana, Amado Arjay Babon jako Enrique de Malaca, Tomás Alves jako Francisco Serrão, Bong Cabrera jako Rajah Colambu i Dario Yazbek Bernal jako Duarte Barbosa.

Film ten został wybrany jako oficjalny kandydat Filipin do nagrody dla najlepszego międzynarodowego filmu fabularnego na 98. ceremonii wręczenia Oscarów.

Magellan pojawił się na licznych festiwalach. Data jego szerszej premiery w USA wyznaczona została na 9 stycznia 2026 roku. Kiedy obraz wejdzie do polskich kin, tego jeszcze nie wiemy.

Źrodło: ComingSoon