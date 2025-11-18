"Chronologia wody" - zwiastun reżyserskiego debiutu Kristen Stewart 0

Zadebiutował pierwszy zwiastun filmu Chronologia wody, którego fabuła opiera się na autobiograficznej książce o tym samym tytule autorstwa Lidii Yuknavitch z 2011 roku. Film reżyseruje Kristen Stewart, dla której jest to pełnometrażowy debiut na tym stanowisku.

Wczytywanie... kadr z filmu "Chronologia wody"

Zwiastun przedstawia Imogen Poots grającą Yuknavitch, zawodową pływaczkę, która wyrusza w podróż samopoznania po ucieczce od trudnej przeszłości.

W Chronologii wody Lidia Yuknavitch, pływaczka od lat i olimpijska aspirantka, ucieka od rozgniewanego ojca oraz matki alkoholiczki i samobójczych myśli o życiu, gdy przyjmuje stypendium pływackie, które ostatecznie powoduje, iż łoda kobieta się stacza i wpada w uzależnienie od narkotyków i alkoholu. Nie stroni także od przypadkowych kontaktów seksualnych zarówno z mężczyznami, jak i kobietami. Lidia odkrywa siłę w swojej seksualności, która pomaga jej zapomnieć o bólu. Zapomnienie jednak nie trwa wiecznie – to jej ciężko wypracowana kariera pisarki i nauczycielki oraz miłość męża i syna ostatecznie tworzą życie, którego potrzebuje, by przetrwać.

W obsadzie filmu znajdują się także Thora Birch jako Claudia, Susannah Flood jako Dorothy, Tom Sturridge jako Kevin oraz Jim Belushi jako Ken Kesey.

Chronologia wody miała światową premierę na Festiwalu Filmowym w Cannes w maju tego roku, gdzie otrzymała pozytywne recenzje krytyków. Film do kin w USA trafi 9 stycznia 2026 roku. Jego polska data premiery nie jest jeszcze znana.

Źrodło: ComingSoon