Elle Fanning w nowym filmie reżysera "Najgorszy człowiek na świecie" - zobacz zwiastun "Wartości sentymentalnej" 0
Renate Reinsve, Stellan Skarsgård i Elle Fanning w jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów nadchodzącego roku – komediodramatu Wartość sentymentalna. Obraz ten jest norweskim kandydatem do Oscara. M2 Films prezentuje jego polski zwiastun.
Wartość sentymentalna to najnowszy film Joachima Triera, reżysera nominowanego do Oscara Najgorszego człowieka na świecie. Obraz ten jest jednym z trzech najdłużej oklaskiwanych tytułów w historii wszystkich edycji festiwalu w Cannes.
Film opowiada historię sióstr, Nory (Renate Reinsve) i Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), w których życiu po latach nieobecności niespodziewanie pojawia się ojciec, uznany reżyser Gustav (Stellan Skarsgård). Nie wraca jednak sam, lecz z hollywoodzką gwiazdą (Elle Fanning), która chce poznać historię ich rodziny.
Dramat do polskich kin wejdzie 27 lutego 2026 roku.
Źrodło: M2 Films
