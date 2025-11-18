Elle Fanning w nowym filmie reżysera "Najgorszy człowiek na świecie" - zobacz zwiastun "Wartości sentymentalnej" 0

Renate Reinsve, Stellan Skarsgård i Elle Fanning w jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów nadchodzącego roku – komediodramatu Wartość sentymentalna. Obraz ten jest norweskim kandydatem do Oscara. M2 Films prezentuje jego polski zwiastun.

Wczytywanie... kadr z filmu "Wartość sentymentalna"

Wartość sentymentalna to najnowszy film Joachima Triera, reżysera nominowanego do Oscara Najgorszego człowieka na świecie. Obraz ten jest jednym z trzech najdłużej oklaskiwanych tytułów w historii wszystkich edycji festiwalu w Cannes.

Film opowiada historię sióstr, Nory (Renate Reinsve) i Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), w których życiu po latach nieobecności niespodziewanie pojawia się ojciec, uznany reżyser Gustav (Stellan Skarsgård). Nie wraca jednak sam, lecz z hollywoodzką gwiazdą (Elle Fanning), która chce poznać historię ich rodziny.

Dramat do polskich kin wejdzie 27 lutego 2026 roku.

Źrodło: M2 Films