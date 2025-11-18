Prawdziwa przyjaźń i odwaga w zwiastunie animacji "Delfinek i ja 2" 0

Nadchodzi kontynuacja wspaniałego filmu animowanego Delfinek i ja, który opowiada o prawdziwej przyjaźni i odwadze. Premiera sequela w styczniu. Galapogos Films prezentuje polski zwiastun tej pięknej animacji.

Delfinek i ja 2 opowiada o nowych, niezwykłych przygodach chłopca uratowanego przez delfiny i jego wspaniałych przyjaciół. Zachwycająca, pełna humoru historia rozgrywa się w barwnym, oceanicznym świecie. Chłopiec wraz z zaprzyjaźnionym delfinem wyrusza w kolejną, pełną przygód podróż, aby poznać swoje korzenie, stawiając przy tym czoła wielu wyzwaniom.

Barwna, niepozbawiona humoru opowieść, uczy, bawi, a zarazem pomaga dzieciom zrozumieć otaczający świat. Może stanowić dobry punkt wyjścia do rozmów dotyczących tak istotnych tematów jak miłość rodzicielska, przyjaźń, troska o innych.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W polskiej wersji językowej ponownie usłyszymy znakomitych aktorów m.in. Dominikę Kluźniak, Katarzynę Łaską, Piotra Gąsowskiego i Jakuba Szyperskiego. Nie zabraknie także wyjątkowych piosenek w znakomitym wykonaniu Katarzyny Łaskiej, które wspaniale uzupełniają historię przedstawioną w filmie.

Delfinek i ja 2 w kinach już od 16 stycznia 2026 roku. Film wyreżyserował Mohammad Kheirandish.

Pierwszy film opowiadał o tym jak Biały Delfinek uratował małego chłopca, który nieoczekiwanie trafił do oceanu. Razem dorastają, ciesząc się wspaniałym, podwodnym światem aż do momentu, kiedy pojawia się groźna Ośmiornica. W tym samym czasie chłopiec odkrywa, że nie jest delfinem, i postanawia odnaleźć swoją mamę. Wyrusza w niesamowitą, pełną przygód podróż, aby dowiedzieć się, kim jest naprawdę.

Źrodło: Galapagos Films