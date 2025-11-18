Niezwykła przyjaźń. Nieprawdopodobna misja. Ryan Gosling w zwiastunie "Projekt Hail Mary" 0

Ryan Gosling był Kenem, teraz wyrusza w kosmos, gdzie na nieprawdopodobnej misji zawrze niezwykłą przyjaźń. Tylko Hity prezentują nowy, polski zwiastun tego amerykańskiego obrazu z gatunki kina sci fi. Poznaj Projekt Hail Mary.

Wczytywanie... kadr z filmu "Projekt Hail Mary"

Nauczyciel nauk ścisłych Ryland Grace (Ryan Gosling) budzi się na statku kosmicznym lata świetlne od domu, nie pamiętając, kim jest ani jak się tam znalazł. Gdy wraca mu pamięć, zaczyna odkrywać swoją misję: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji powodującej wygaśnięcie słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby ocalić wszystko na Ziemi przed zagładą, ale nieoczekiwana przyjaźń oznacza, że być może nie będzie musiał robić tego sam.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Scenariusz do filmu opiera się na bestsellerowej powieści Andy'ego Weira, autora Marsjanina. Napisał go Drew Goddard. Za kamerą stanęli Phil Lord i Christopher Miller, nagrodzeni Oscarem twórcy znani z takich hitów jak Spider-Man Uniwersum. Obsadę uzupełniają Milana Vayntrub i Sandra Hüller.

Projekt Hail Mary trafi na ekrany polskich kin już 20 marca 2026 roku. Film będzie także dostępny w IMAX.

Źrodło: Tylko Hity