"Gwiezdne wrota" dostaną nowy serial od Amazona

Świetne wieści dla fanów Gwiezdnych wrót. Amazon pracuje nad serialem rozgrywającym się w tym uniwersum.

Gwiezdne wrota zadebiutowały jako film w 1994 roku w reżyserii Rolanda Emmericha. Projekt ten zapoczątkował franczyzę, na którą składają się trzy aktorskie seriale – Gwiezdne wrota, Gwiezdne wrota: Atlandyta i Gwiezdne wrota: Wszechświat oraz inne produkcje w tym seriale animowane.

Amazon złożył zamówienie na całkowicie nową serię rozgrywającą się w tym świecie. Jej oficjalny tytuł to po prostu Stargate. Poniżej pierwszy materiał wideo promujący obraz. Zawiera on wypowiedzi osób zaangażowanych w produkcję. Dowiadujemy się z niego m.in. informacji, że prace nad serią trwają już od prawie półtora roku. Tym samym niedługo spodziewać możemy się rozpoczęcia prac na planie.

Za nowy serial z uniwersum Gwiezdnych wrót odpowiada Martin Gero, który pracował przy wszystkich trzech wspomnianych odcinkowych produkcjach należących do franczyzy.

Dwadzieścia lat temu moją pierwszą prawdziwą pracą w telewizji był montaż scenariuszy w "Gwiezdne wrota: Atlantyda". […] "Stargate" nauczyło mnie wszystkiego o tworzeniu telewizji — to wpisane w moje DNA. Jestem niesamowicie zachwycony, że Amazon MGM Studios powierzyło mi wprowadzenie tej niesamowitej serii w jej kolejną fazę powiedział Gero.

Fabularne szczegóły serialu są utrzymywane w tajemnicy. Oryginalny film opowiadał o maszynie stworzonej przez istoty pozaziemskie służącej do przenoszenia się między galaktykami. Zaczyna być ona przez ludzi wykorzystywana do eksploracji kosmosu.

