"Twisted Metal" dostaje odnowienie na 3. sezon 0

Niecałe trzy miesiące po finale drugiego sezonu Twisted Metal, Peacock podjął decyzję co do przyszłości serialu – dostał on odnowienie na 3. sezon.

Wczytywanie... kadr z serialu "Twisted Metal"

Twisted Metal jest aktorską adaptacją klasycznej serii gier wideo na Palystation. Serial śledzi losy Johna Doe (Anthony Mackie), gadatliwego outsidera oraz Quiet (Stephanie Beatriz), twardej złodziejki samochodów nierozstającej się z siekierą.

W pierwszym sezonie John miał za zadanie dostarczyć tajemniczą paczkę przez postapokaliptyczne pustkowie. W drugim zostaje wciągnięty w wyścig prowadzony przez tajemniczego Calypso (Anthony Carrigan).

Finał drugiego sezonu przygotowuje grunt pod trzeci sezon, gdy rozpoczyna się otwarta wojna między mieszkańcami otoczonych miast a obcymi przemierzającymi pustkowia.

W trzecim sezonie David Reed, będący gwiazdą gatunku przejmie rolę showrunnera i producenta wykonawczego po odejściu Michaela Jonathana Smitha po dwóch sezonach.

Poniżej oficjalne ogłoszenie na portalu X od Peacock.

Peacock informuje, że drugi sezon miał 993 miliony minut/16,55 miliona godzin oglądania na tej platformie streamingowej – co czyni go ich drugim najbardziej popularnym oryginalnym powracającym serialem fabularnym.

