Daisy Ridley kontra zombie w zwiastunie "We Bury The Dead"

Vertical prezentuje nowy zwiastun horroru o zombie z Daisy Ridley, gwiazdą Gwiezdnych wojen, w roli głównej. We Bury The Dead światową premierę miało na tegorocznym South by Southwest Film Festival, gdzie jak na produkcję o nieumarłych, zostało niezwykle dobrze przyjęte.

Wczytywanie... kadr z filmu "We Bury The Dead"

Według oficjalnego opisu, akcja filmu rozgrywa się po katastrofalnym eksperymencie amerykańskiego wojska, który doprowadził do masowych ofiar w Tasmanii. Ava dołącza do jednostki zajmującej się odzyskiwaniem i identyfikacją martwych ciał w nadziei na odnalezienie swojego męża. Sytuacja mocno się jednak komplikuje, gdy okazuje się, że część ofiar powraca zza grobu do świata żywych. Nie są oni jednak już normalnymi ludźmi…

Zwiastun rozpoczyna się sceną, w której Ava ucieka przed zabójczym zombie. Użycie eksperymentalnej broni spustoszyło populację, pozostawiając wielu w stanie przypominającym potwora. Ava w poszukiwaniu zaginionego męża dołącza do ochotników, którzy udają się do strefy kwarantanny. Ocalałym powiedziano, że zarażeni są nieszkodliwi. Ava szybko odkrywa, że ​​nieumarli są brutalni i agresywni, a z każdą godziną stają się coraz silniejsi.

W Avę wciela się Ridley, a partnerują jej m.in. Brenton Thwaites, Mark Coles Smith, Kym Jackson i Matt Whelan. Zak Hilditch jest scenarzystą i reżyserem filmu.

We Bury The Dead trafi do amerykańskich kin 2 stycznia 2026 roku. Polska data premiery filmu nie jest jeszcze znana.

Źrodło: ComingSoon